Último día para anotarse en Potencia Salta: el plazo vence mañana

Los emprendedores salteños tendrán tiempo hasta mañana para completar la preinscripción y aspirar a uno de los lugares disponibles en la próxima edición de Potencia Salta.

La secretaria de Gobierno de la Provincia, Oriana Névora, confirmó en Vale Todo, por Aries, que el formulario permanecerá habilitado solo hasta este domingo.

La funcionaria aclaró que completar la preinscripción es un requisito obligatorio para ingresar al proceso de evaluación y selección de participantes. El trámite se realiza a través del sitio oficial de Potencia o mediante el enlace publicado en las redes del Ministerio de Gobierno y Justicia y de la Secretaría de Gobierno.

Qué deben presentar los emprendedores

En el formulario deberán incluir sus datos de contacto, una descripción detallada del emprendimiento y fotografías de los productos.

La selección se realizará de manera individual y priorizará las propuestas con elaboración propia, intervención artesanal y valor agregado.

Desde la organización aclararon que Potencia no funciona como una feria de reventa, sino que busca exhibir productos creados o transformados por los propios emprendedores.

Cuándo será Potencia Salta

La feria se desarrollará los días 11, 12 y 13 de septiembre en el Centro de Convenciones de Salta.

Los primeros seleccionados serán informados por correo electrónico el 31 de julio. La segunda tanda será comunicada el 8 de agosto y el listado definitivo se publicará el 14 de agosto.