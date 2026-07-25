Evasión en cigarrillos: Salta podría recibir casi US$5 millones más por mes
Salta25/07/2026Ivana Chañi
La estimación surge del impacto que tendría reducir la subfacturación y mejorar la recaudación del sector tabacalero.
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