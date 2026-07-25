Evasión en cigarrillos: Salta podría recibir casi US$5 millones más por mes

La provincia de Salta podría recibir casi US$5 millones adicionales por mes si se logra reducir la evasión impositiva en el mercado de cigarrillos y mejorar la recaudación vinculada al sector tabacalero.

El dato fue aportado por el dirigente Lucio Paz Posse en Vale Todo, por Aries, donde advirtió que la subfacturación de cigarrillos genera una evasión estimada en US$700 millones anuales.

Según explicó, parte de esos recursos termina impactando sobre el Fondo Especial del Tabaco (FET) y, en consecuencia, sobre los ingresos que reciben las provincias productoras y los propios productores.

El impacto para Salta

Paz Posse sostuvo que el problema adquiere especial relevancia en Salta por el peso que tiene la actividad tabacalera en la economía provincial.

“¿Saben cuánto ingresaría la provincia de eso? Casi 5 millones de dólares por mes”, afirmó al dimensionar los recursos que podrían recuperarse con una mayor recaudación.

Actualmente, Salta cuenta con más de 1.800 productores tabacaleros y una actividad que genera empleo directo y movimiento económico principalmente en las zonas productoras.

El sector reclama mayores controles para reducir la evasión y recuperar recursos que consideran fundamentales para sostener la producción y la rentabilidad de los establecimientos salteños.