Casi 3.000 emprendedores se anotaron para los 1.000 lugares de Potencia Salta

La convocatoria para la próxima edición de Potencia Salta ya se acerca a los 3.000 emprendedores preinscriptos, aunque la feria tendrá espacio para alrededor de 1.000 participantes.

La secretaria de Gobierno, Oriana Névora, informó en Vale Todo, por Aries, que la cantidad de postulantes obligará a realizar un proceso de selección complejo.

La funcionaria explicó que el límite busca evitar una sobrecarga del predio y garantizar que quienes sean seleccionados tengan posibilidades reales de exhibir y comercializar sus productos.

Potencia priorizará la producción propia

La organización analizará cada solicitud de forma individual, con especial atención a la descripción y las fotografías del emprendimiento.

Tendrán prioridad los productos elaborados, intervenidos o transformados por emprendedores y artesanos. La propuesta busca diferenciarse de las ferias tradicionales de reventa.

Una feria que reúne a toda la provincia

La edición capitalina se realizará el 11, 12 y 13 de septiembre en el Centro de Convenciones y tendrá participantes de distintos departamentos de Salta.

La programación incluirá puestos comerciales, un patio gastronómico, espectáculos de artistas locales y juegos para niños.

En la última edición realizada en Metán participaron 150 emprendedores, entre ellos representantes de comunidades originarias que viajaron desde el norte provincial.