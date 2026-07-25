Sin lluvias y con sol: el pronóstico para este sábado en la ciudad de Salta

La ciudad de Salta disfrutará este sábado de una jornada con buenas condiciones meteorológicas, ideal para actividades al aire libre durante el fin de semana.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, el día comenzó con una temperatura cercana a los 2°C, aunque el pronóstico prevé una mínima de 6°C y una máxima de 25°C, con cielo despejado y sin probabilidades de lluvia.

La mañana se presentará fría, mientras que durante la tarde la temperatura ascenderá hasta valores agradables. Los vientos serán leves y la visibilidad se mantendrá en buenas condiciones.

Cómo seguirá el tiempo el fin de semana

El domingo continuará el tiempo estable, con cielo despejado y temperaturas que oscilarán entre 10°C y 25°C, por lo que se espera otro día favorable para realizar actividades recreativas, deportivas y turísticas.

Las condiciones de estabilidad también se extenderían durante el comienzo de la próxima semana, con un gradual ascenso de las temperaturas y sin precipitaciones previstas.