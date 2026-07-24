Uno de cada tres salteños endeudados está en mora y las billeteras virtuales agravan el problema

La dificultad para pagar deudas continúa creciendo entre las familias salteñas. Uno de cada tres habitantes de la provincia que mantiene algún tipo de financiamiento se encuentra en mora, mientras que los mayores niveles de incumplimiento aparecen entre quienes recurrieron a billeteras virtuales y otros proveedores no bancarios.

Según el informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), elaborado con datos del Banco Central correspondientes a mayo de 2026, el 32,8% de los deudores salteños registra atrasos superiores a 90 días.

El problema adquiere otra dimensión cuando se analiza cuánto dinero permanece impago. En Salta, el 17,1% del monto total financiado a las familias está en situación irregular.

Las billeteras concentran el mayor incumplimiento

La diferencia entre bancos y plataformas financieras es significativa.

Entre quienes tienen créditos bancarios, el 17,2% de los deudores salteños está en mora. En billeteras virtuales y otros proveedores no financieros, la proporción alcanza el 37,7%.

También cambia el porcentaje del dinero comprometido. La mora representa el 11,8% del financiamiento bancario, pero escala al 30,8% entre las billeteras y entidades no bancarias.

Es decir, no solo hay una mayor cantidad de personas con problemas para cumplir sus obligaciones en las plataformas digitales, sino que también es considerablemente mayor la proporción del dinero prestado que permanece impago.

Salta, por encima de varias provincias

El mapa nacional muestra una concentración de los problemas de endeudamiento en provincias de Cuyo y el NOA.

La Rioja presenta la mayor proporción de dinero en mora, con el 22,8%, seguida por San Luis, con 20,1%; Catamarca, con 20%, y San Juan, con 19,8%.

Salta, con 17,1%, se ubica por encima de jurisdicciones como Jujuy, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, La Pampa y la Ciudad de Buenos Aires.

La situación provincial también sobresale al observar la cantidad de personas alcanzadas: casi un tercio de los salteños endeudados ya está en situación irregular.

La mora lleva 19 meses creciendo

El problema no se limita a Salta.

A nivel nacional, la morosidad bancaria del sector privado pasó del 1,5% en octubre de 2024 al 7,6% en mayo de 2026, después de 19 meses consecutivos de aumentos.

El deterioro es todavía más marcado entre las familias. La irregularidad bancaria de los hogares pasó del 2,5% al 12,3% durante ese período.

Los préstamos personales y las tarjetas de crédito representan el 73% del saldo irregular de las familias, dos instrumentos utilizados habitualmente para financiar consumos cotidianos.

Casi seis millones de argentinos no pueden pagar sus deudas

En mayo había 20,9 millones de personas endeudadas en Argentina y 5,8 millones se encontraban en mora.

Las billeteras virtuales concentran la mayor cantidad de casos: 3,4 millones de personas registran incumplimientos en plataformas digitales.

Otros 1,3 millones mantienen deudas irregulares exclusivamente con bancos y 1,1 millones tienen atrasos en ambos sistemas.

Desde febrero de 2024, la cantidad total de personas endeudadas creció un 8,1%. Sin embargo, el número de morosos aumentó 76%, una diferencia que refleja el deterioro de la capacidad de pago de quienes ya tenían compromisos financieros.

Los jóvenes, entre los más afectados

La situación es especialmente delicada entre los menores de 35 años.

El 38,4% de los deudores de entre 18 y 34 años presenta incumplimientos. Entre los jóvenes de hasta 24 años, el porcentaje asciende al 40,9%.

Además, cerca del 80% de los jóvenes endeudados utiliza billeteras virtuales, que se convirtieron en una de las principales puertas de entrada al crédito para personas con menor acceso al sistema bancario tradicional.

Más de $3 billones considerados irrecuperables

El informe también advierte sobre el crecimiento de las deudas ubicadas en las categorías de mayor riesgo.

En mayo, los créditos familiares considerados irrecuperables alcanzaron los $3,45 billones.

Las billeteras virtuales y proveedores no bancarios concentran el 66,5% de ese dinero, mientras que el sistema bancario representa el 33,5% restante.

Además, existen $6,66 billones en créditos familiares clasificados con alto riesgo de insolvencia y otros $4,14 billones bajo seguimiento especial.

Crédito para pagar crédito

CEPA vincula el aumento de la morosidad con la pérdida de poder adquisitivo, las tasas de interés y la utilización cada vez más frecuente del financiamiento para cubrir gastos o cancelar obligaciones anteriores.

El problema genera un círculo difícil de romper. Las personas que acumulan atrasos pierden acceso a préstamos bancarios tradicionales y pueden terminar recurriendo a plataformas digitales con condiciones más costosas para afrontar tarjetas, cuotas o créditos anteriores.

La evolución de los últimos meses muestra así que el problema ya no es únicamente cuánto se endeudan las familias, sino cuántas de ellas dejaron de tener ingresos suficientes para cumplir con las deudas que ya habían asumido.