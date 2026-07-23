Milagro 2026: Refuerzan el operativo de tránsito por la entronización de las imágenes

Se diagramará un operativo de tránsito para permitir el normal desarrollo de la ceremonia central de entronización de las imágenes del Señor y la Virgen del Milagro. La Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial efectuará distintos cortes y filtros, este sábado, a partir de las 14 con el objetivo de facilitar la concurrencia de los fieles y asegurar el normal desarrollo de la ceremonia.

Este evento marca el inicio de un camino de preparación espiritual que incluye la visita de instituciones, peregrinaciones y culmina con la tradicional procesión del 15 de septiembre.

Se informa que los cortes se instalarán en las calles Caseros-Zuviría, España-Zuviría, España-Mitre y Av. Belgrano.

Además, habrá filtros en San Martín-Bs. As, Alvarado-Bs. As, España-Deán Funes y Alvarado-Córdoba. También habrá despejes en Av. Belgrano al 500.

Se solicita acatar las indicaciones del personal uniformado y circular por vías alternativas para un mejor desplazamiento del tránsito en general.