Milagro 2026: Refuerzan el operativo de tránsito por la entronización de las imágenes

Efectuará distintos cortes y filtros, este sábado, a partir de las 14 horas con el objetivo de facilitar la concurrencia de los fieles y asegurar el normal desarrollo de la ceremonia.
Salta23/07/2026

CATEDRAL BASILICA

Se diagramará un operativo de tránsito para permitir el normal desarrollo de la ceremonia central de entronización de las imágenes del Señor y la Virgen del Milagro. La Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial efectuará distintos cortes y filtros, este sábado, a partir de las 14 con el objetivo de facilitar la concurrencia de los fieles y asegurar el normal desarrollo de la ceremonia.

Este evento marca el inicio de un camino de preparación espiritual que incluye la visita de instituciones, peregrinaciones y culmina con la tradicional procesión del 15 de septiembre.

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Se informa que los cortes se instalarán en las calles Caseros-Zuviría, España-Zuviría, España-Mitre y Av. Belgrano.

Además, habrá filtros en San Martín-Bs. As, Alvarado-Bs. As, España-Deán Funes y Alvarado-Córdoba. También habrá despejes en Av. Belgrano al 500.

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Se solicita acatar las indicaciones del personal uniformado y circular por vías alternativas para un mejor desplazamiento del tránsito en general.

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