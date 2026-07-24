Tras las denuncias de proveedores, Salta refuerza las auditorías sobre las contrataciones mineras

La Secretaría de Minería de Salta puso bajo auditoría los contratos de todas las empresas mineras que operan en la provincia y profundizó la revisión sobre proveedores, mano de obra contratada y montos involucrados.

El secretario de Minería, Gustavo Carrizo, confirmó la medida en Pelo y Barba, por Aries, luego de ser consultado por las denuncias realizadas por proveedores salteños y el reciente conflicto judicial que involucra a Posco.

“Absolutamente todos los contratos, no solo con esta empresa sino con todas, están bajo auditoría acá en la Secretaría”, aseguró.

Proveedor por proveedor

Carrizo explicó que las compañías ya no solo deben reportar información al Sistema de Información Minero de Salta, sino que la Secretaría les solicita datos específicos sobre quiénes son sus proveedores, cuánto personal emplean y qué montos involucran las contrataciones.

“Le hemos pedido a todas las empresas que nos informen quiénes son los proveedores, cuál es su mano de obra y cuánto es el monto”, detalló.

El funcionario sostuvo que el crecimiento de la actividad obliga a aumentar la presencia estatal.

“Mientras más minería hay, es necesario mayor control”, afirmó, y señaló que actualmente revisa “contrato por contrato” y “contratación de mano de obra por mano de obra”.

Cuando la Secretaría detecta una contratación que no se ajusta a las condiciones exigidas, según explicó Carrizo, el procedimiento se retrotrae para corregirla.

El reclamo de proveedores salteños

La discusión tomó fuerza después de las denuncias realizadas por empresas proveedoras locales, que aseguran haber sido desplazadas de contrataciones vinculadas con grandes proyectos mineros.

Vale mencionar que el planteo llegó incluso al gobernador Gustavo Sáenz y que los proveedores denunciaron mecanismos destinados, presuntamente, a eludir las obligaciones de contratación local.

Carrizo aclaró que no encontró documentación que permita confirmar específicamente la existencia de prestanombres denunciada por algunos empresarios.

“No lo he visto acá en documentación”, respondió, aunque aseguró que el organismo mantiene los controles sobre las contrataciones actuales.

“Las reglas son nuestras”

El secretario insistió en que el Gobierno busca sostener las inversiones, pero con cumplimiento de las condiciones provinciales.

“Bienvenidas las inversiones, pero las reglas son nuestras”, expresó.

Para Carrizo, los proveedores salteños no deben ser considerados actores secundarios dentro del negocio minero, sino “socios estratégicos”: “Crece el proyecto, crece el proveedor”.