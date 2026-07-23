Alberto Fernández: "No entiendo por qué dividieron el peronismo en Salta"

Durante una entrevista con NyN por Aries, el expresidente Alberto Fernández volvió a insistir en la necesidad de que el peronismo recupere la unidad para volver a ser una alternativa de gobierno. "La unidad del peronismo es una condición necesaria, pero no es una condición suficiente para ganar", afirmó, al tiempo que sostuvo que el espacio debe interpretar el momento que atraviesa la Argentina y ofrecer una propuesta renovada.

Fernández hizo referencia a la realidad política de Salta y lamentó la fragmentación del peronismo en la provincia. Recordó el acuerdo electoral que durante su gestión mantuvo con el gobernador Gustavo Sáenz y cuestionó que posteriormente el espacio terminara dividido. "No puedo entender cómo en Salta terminemos dividiendo el peronismo", sostuvo.

En ese contexto, mencionó la conformación de distintas candidaturas y recordó que "terminamos yendo divididos tres", en alusión a los distintos sectores del justicialismo salteño. Además, señaló que Sergio "Oso" Leavy había demostrado una "enorme fidelidad" al proyecto político y cuestionó las decisiones que derivaron en la fragmentación del espacio.