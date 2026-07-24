La Catedral de Salta vuelve a iluminarse y avanza una nueva etapa de restauración

La Catedral Basílica de Salta comenzó a recuperar su iluminación exterior como parte de una serie de trabajos de restauración que se realizan de manera conjunta entre distintas instituciones públicas y autoridades del templo.

Marcos Cepeda, vocero de la Catedral, explicó en Pelo y Barba por Aries que las tareas requieren autorizaciones especiales debido a que el edificio fue declarado patrimonio histórico y artístico nacional.

“Al ser declarado patrimonio histórico nacional y artístico, no se puede intervenir como si nada. Necesitamos que las distintas autoridades nos habiliten”, explicó.

Trabajo conjunto para recuperar el edificio

Ante la necesidad de avanzar con restauraciones, desde la Catedral iniciaron gestiones con el Gobierno municipal y el Gobierno provincial para coordinar distintos aportes.

Según Cepeda, algunas instituciones colaboran con mano de obra y otras con materiales, lo que permitió comenzar de manera gradual con distintas intervenciones.

“De a poquito vamos trabajando y avanzando y, gracias a Dios, eso se está viendo”, señaló.

Uno de los primeros cambios visibles es la recuperación de la iluminación exterior del templo, especialmente durante la noche y las primeras horas de la mañana.

“Nuestra Catedral estaba un poquito a oscuras”

Cepeda comparó la situación del templo con otros edificios emblemáticos del centro salteño, como el Cabildo, el Museo de Arqueología de Alta Montaña y el Teatro Provincial, que cuentan con iluminación nocturna.

“Todos estaban bien iluminados y nuestra Catedral estaba un poquito a oscuras”, expresó.

La intención es recuperar progresivamente la imagen que tuvo el edificio después de la gran intervención realizada en 2010, cuando fue repintado y quedó completamente iluminado.

“Volver a ver esa luz nos da mucha esperanza y alegría”, destacó Cepeda.

Los trabajos continuarán de forma gradual y dependerán de las autorizaciones correspondientes debido al carácter patrimonial del edificio.