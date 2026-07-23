Sáenz: “Con seguridad jurídica y previsibilidad, Salta se convirtió en una pujante provincia minera”

El gobernador Gustavo Sáenz cerró Salta Mining Summit II, el encuentro minero que reunió a los principales proveedores, operadores, pymes y actores que forman parte del ecosistema productivo de la provincia.

En este espacio donde se mostró el potencial de Salta, el Gobernador afirmó que “con mucho orgullo podemos decir que Salta dejó de ser solo una provincia con minerales para convertirse en una pujante provincia minera”.

Al hacer referencia a la riqueza de nuestro suelo, el Gobernador también señaló que no alcanza solo con tener los recursos: “Las inversiones necesitan confianza; reglas claras, seguridad jurídica, instituciones que funcionen y un Estado que acompañe, controle y dé previsibilidad”.

Por ello aseguró que el futuro de Salta no está escrito, “lo estamos escribiendo nosotros y lo estamos construyendo acá, desde el Norte, con nuestra gente y con la enorme riqueza y las oportunidades que tiene esta tierra”.

Convocó a todos los sectores a seguir trabajando juntos para concretar un “futuro que puede ser extraordinario”, cuidando “lo que tenemos y transformando responsablemente nuestra riqueza en oportunidades”.

En este camino que recorre Salta, el Gobernador también afirmó que se construyó una política minera “que trasciende nombres y gobiernos, porque entendemos que los grandes proyectos requieren años, enormes inversiones y decisiones de largo plazo. Y esa institucionalidad que hemos construido es uno de los principales activos que hoy tiene nuestra provincia”.

Asimismo, consideró que “la minería tiene sentido si transforma la vida de nuestra gente”, generando trabajo, desarrollo de proveedores locales, oportunidades para los jóvenes, crecimiento de los municipios y fundamentalmente “de las comunidades que viven en los territorios donde hoy está ocurriendo esta transformación”.

Para Sáenz, “hoy, nos toca convertir esa oportunidad en desarrollo” y por ello aseguró: “Salta decidió dejar de esperar. Hoy somos nosotros los que estamos haciendo que las cosas sucedan".

El Gobernador fue recibido por el director de Salta Mining y moderador del evento Martín Rodríguez y compartió un panel previo con Alejandro Nuñez, presidente del Belgrano Cargas y Logística SA.