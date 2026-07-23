Refuerzan la limpieza del cerro San Bernardo para prevenir incendios

Este jueves se puso en marcha un operativo de limpieza en el cerro San Bernardo con el objetivo de reducir el riesgo de incendios forestales durante la temporada seca. El director general de Residuos Especiales, Ramiro Ragno, explicó que participaron la Patrulla Ambiental, las áreas de Residuos Especiales y Baldíos, junto al Teleférico San Bernardo, el Ejército Argentino y el Ministerio de Salud Pública.

"Tenemos que concientizar a las personas para que no arrojen cigarrillos, apagarlos bien antes de llevárselos, colocar la basura en su lugar y tratar de no prender fuego", sostuvo.

Ragno recordó que la semana pasada se registraron varios incendios y aseguró que el objetivo es reforzar las tareas preventivas para evitar que se repitan episodios como los ocurridos en años anteriores. "La idea es que durante estos meses repitamos este operativo para que el cerro San Bernardo no sufra incendios como años anteriores. Necesitamos que esta biodiversidad, que es necesaria para la oxigenación de la ciudad, se mantenga verde y conserve la fauna y la flora nativa", expresó.

En esta oportunidad, las tareas se concentraron en la franja ubicada debajo de la línea del teleférico, un sector donde se detectó acumulación de residuos y la presencia de personas que utilizan el lugar para pernoctar.

"Vamos a ir rotando mes a mes en los distintos lugares del cerro San Bernardo, la reserva del 20 de Febrero y el cerro Ala Delta para que toda el área natural se mantenga limpia de objetos que pueden generar fuego", adelantó.

Durante la jornada, las cuadrillas retiraron plásticos, cartones, vidrios, colchones y otros elementos combustibles.

"Encontramos plásticos, cartones, papeles, vidrios, colchones e incluso parrillas. Todo eso son potenciales focos ígneos, por lo cual los estamos eliminando para que solamente quede la hojarasca y el arbolado de este Chaco Serrano que tanto tenemos que cuidar", concluyó.