Kosiner condicionó un acuerdo con Sáenz: “O bancás a Milei, o no lo bancás”

Pablo Kosiner condicionó cualquier construcción electoral con el gobernador Gustavo Sáenz a una definición concreta frente al Gobierno nacional y sostuvo que Javier Milei será la principal línea divisoria de cara a las próximas elecciones.

Para el dirigente peronista, las alianzas provinciales no pueden discutirse únicamente en términos de candidaturas o conveniencias locales.

Kosiner formuló la definición en Cara a Cara con Mario Ernesto Peña, donde aseguró que la discusión central pasa por acompañar o enfrentar el proyecto del Presidente.

“Hoy hay una línea divisoria que es Milei. O bancás a Milei o no lo bancás”, sostuvo.

La condición para hablar con Sáenz

Consultado sobre la posibilidad de incorporar al saenzismo a una construcción opositora, Kosiner dejó abierta esa posibilidad, pero planteó una condición.

“Si el gobernador entiende que el Gobierno de Milei no es favorable para los intereses de la provincia y está dispuesto a construir una alternativa, se podía hablar”, señaló.

Sin embargo, inmediatamente agregó: “Eso no está sucediendo”.

Kosiner también manifestó preocupación por versiones sobre negociaciones para evitar que sectores libertarios presenten candidatos propios en Salta.

A su criterio, un entendimiento de esas características sería incompatible con una construcción que pretenda presentarse como alternativa al Gobierno nacional.

“El que está destruyendo Salta es Milei”

El exinterventor del PJ vinculó directamente las decisiones nacionales con la situación económica provincial.

“El que está destruyendo Salta es el Gobierno de Milei”, afirmó.

Mencionó como sectores afectados al comercio, el turismo, la industria y el empleo, y sostuvo que esos problemas obligan a los dirigentes provinciales a pronunciarse sobre la política nacional.

“No hay manera de decir ‘voy a presentar un proyecto político en Salta, pero no hablemos de lo nacional’”, remarcó.

Kosiner anticipó que trabajará en la construcción de un frente político y social opositor y aseguró que la prioridad será establecer una posición clara antes que definir nombres y candidaturas.