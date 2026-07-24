PJ Salta: “Si el peronismo anda con medias tintas, la sociedad no lo va a elegir”

El exinterventor Pablo Kosiner advirtió que el peronismo debe recuperar una identidad clara y dejar de priorizar negociaciones personales y electorales.
Cara a Cara24/07/2026Ivana ChañiIvana Chañi

PABLO KOSINER EN CARA A CARA 2026

Pablo Kosiner cuestionó el rumbo actual del Partido Justicialista de Salta y reclamó que el espacio recupere una identidad política clara antes de discutir candidaturas o alianzas electorales.

El dirigente peronista sostuvo que el trabajo iniciado durante su intervención buscaba reconstruir al partido desde una posición definida frente al escenario nacional y representar a los sectores afectados por las políticas del Gobierno.

En Cara a Cara, con Mario Ernesto Peña, el exinterventor del PJ Salta aseguró que ese posicionamiento generó resistencias dentro del espacio.

“Planteamos que el peronismo debía representar a los sectores de la sociedad que querían otra cosa a lo que representa el Gobierno de Milei y que no podía andar con medias tintas”, explicó.

El futuro del PJ

Para Kosiner, el principal riesgo del justicialismo es reducir la discusión interna a nombres propios y candidaturas.

“Si el peronismo anda con mensajes no claros, negociaciones de candidaturas personales, la sociedad no lo va a elegir”, advirtió.

El dirigente afirmó que durante su gestión al frente de la intervención había comenzado conversaciones con distintos sectores políticos que hasta entonces no mantenían diálogo entre sí.

El objetivo, según explicó, era avanzar hacia una propuesta amplia de cara al próximo proceso electoral.

“Con el sello o sin el sello”

Kosiner sostuvo que su salida de la conducción partidaria no modifica esa estrategia.

“Con el sello del PJ o sin el sello del PJ”, resumió al plantear que la construcción política debe continuar más allá de quién controle formalmente el partido.

También defendió mecanismos democráticos para elegir candidatos y cuestionó que los partidos queden sin herramientas internas que permitan ordenar las distintas expresiones políticas.

Para Kosiner, el desafío del PJ será volver a representar sectores sociales concretos antes que concentrarse exclusivamente en acuerdos electorales.

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