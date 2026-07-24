Martinelli: "Los gobernadores no son dialoguistas, son cómplices de la entrega del país"

En una entrevista con Cara a Cara, el abogado y dirigente político Guillermo Martinelli realizó un duro análisis del escenario nacional y del rol de los gobernadores frente a la gestión de Javier Milei. Sostuvo que el Norte argentino tiene la posibilidad de convertirse en un contrapeso político, aunque lamentó que esa oportunidad no se esté aprovechando. .

Al profundizar su mirada sobre Salta, las críticas tuvieron un destinatario claro: el gobernador Gustavo Sáenz. "Por lo menos el de Salta no hace ni amague", disparó, para luego elevar aún más el tono. "No son dialoguistas, son cómplices de la entrega del país. Ellos creen que el país anda de maravilla. Se van a plantar para reelegirse todos", sostuvo, cuestionando la falta de una posición más firme frente a las decisiones del Gobierno nacional.

El dirigente también cuestionó con dureza la intervención del Partido Justicialista y afirmó que esa decisión frustró la posibilidad de reorganizar al peronismo provincial. Aseguró que el desplazamiento de referentes como Kosiner respondió a intereses políticos y no partidarios. "Kosiner estaba haciendo un trabajo importante para que se expresen las bases del peronismo", afirmó. .

Finalmente, consideró que el justicialismo todavía tiene posibilidades de recuperar protagonismo, aunque condicionó ese escenario a un cambio de conducción. "Si el justicialismo tuviera otra conducción, sí", respondió al ser consultado sobre sus chances electorales. Y cerró con una definición que sintetizó toda su mirada sobre la política argentina: "Si los gobernadores no fueran cómplices, estaríamos en otra situación".