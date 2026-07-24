Minería en Salta: cuestionan cuánto empleo local genera la actividad

Pablo Kosiner cuestionó el impacto laboral de la minería en Salta y aseguró que la participación de trabajadores locales en algunos proyectos sería considerablemente menor a las expectativas generadas alrededor del sector.

El dirigente sostuvo que, tras conversar con habitantes de San Antonio de los Cobres, recibió estimaciones según las cuales sólo entre el 15% y el 20% de los trabajadores vinculados a determinadas actividades mineras serían de la zona.

En diálogo con Cara a Cara, con Mario Ernesto Peña, reclamó mayores controles estatales sobre las empresas del sector.

“Preguntaba cuánta gente del lugar está trabajando en la minería y no más de un 15% o 20%”, sostuvo.

El reclamo por empleo local

Kosiner cuestionó que los beneficios otorgados al sector con el RIGI no tengan como contrapartida una generación de empleo acorde a las necesidades de la provincia.

Según planteó, el desarrollo minero puede convertirse en una herramienta para dinamizar la economía, pero sólo si existen mayores exigencias sobre contratación local y control estatal.

También criticó la incorporación de trabajadores provenientes del exterior y afirmó que algunas compañías habrían recurrido a estructuras empresariales vinculadas a firmas extranjeras.

Más controles y condiciones

El dirigente consideró que Salta debe establecer condiciones más exigentes para las empresas que explotan los recursos provinciales.

“Es importante porque puede dinamizar la economía, pero en un contexto de mayor control del Estado y de una exigencia”, señaló.

Kosiner también cuestionó el esquema de beneficios fiscales y advirtió que los conflictos vinculados a determinadas normas nacionales pueden terminar fuera de la jurisdicción provincial.

Para el dirigente, el desafío será lograr que el crecimiento de la actividad minera tenga un impacto más visible en empleo, proveedores y desarrollo económico local.