Martinelli apuntó contra Milei: 'El déficit cero no le llena el plato a la gente'

En una nueva definición política durante su paso por Cara a Cara, el abogado y dirigente Guillermo Martinelli lanzó una fuerte advertencia sobre el futuro del país si Javier Milei logra consolidar su proyecto de gobierno. Desde una mirada crítica, sostuvo que el actual modelo económico no representa una mejora para los argentinos y aseguró que la continuidad de La Libertad Avanza profundizará un proceso de pérdida de soberanía.

"Si gana Milei va a completar el ciclo que empezó hace muchos años en la Argentina de la entrega de todo y convertir al país nada más que en una región extractivista, sin beneficio para los ciudadanos", afirmó. Bajo esa premisa, consideró que el desafío político no solo pasa por evitar una nueva victoria del Presidente, sino también por impedir que continúen en funciones quienes acompañan su gestión. "Milei no tiene que ganar y tampoco deben ganar los que son cómplices con Milei", sentenció.

El dirigente también cuestionó uno de los principales argumentos económicos del Gobierno nacional: el equilibrio de las cuentas públicas. "Hoy teóricamente tenemos una situación donde dicen que no hay déficit fiscal. ¿Y en qué nos beneficia? ¿La gente come más? ¿Tiene un mejor estándar de vida? ¿El país está creciendo?", planteó, al considerar que el orden fiscal no se traduce en mejoras concretas para la población. En esa línea, también rechazó que la minería sea presentada como la solución para el desarrollo económico. "No creamos el cuento de que la minería salva. La minería no salva, salvo que la explotación y la ganancia fueran para la Argentina", expresó.

Finalmente, atribuyó la falta de desarrollo a decisiones políticas y no a la ausencia de inversiones nacionales. "No hay gobernantes que quieran negociar adecuadamente", aseguró, al tiempo que advirtió que el país continuará deteriorándose si se mantienen las actuales alianzas políticas. "Estamos mal y vamos a ir peor en la medida en que se reelija gente que está entregando el país", concluyó, reforzando su postura crítica sobre el rumbo económico y político de la Argentina.