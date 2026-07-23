Rutas en Salta: advierten por grandes baches, hielo y tramos con falta de mantenimiento

El parte vial mantiene habilitados los principales corredores, pero pide extremar cuidados en distintos puntos de la provincia por las condiciones de las calzadas.

Las rutas nacionales y provinciales de Salta permanecen transitables este jueves 23 de julio, aunque el último relevamiento vial advierte sobre numerosos sectores donde es necesario circular con precaución por baches, calzadas irregulares, trabajos viales, animales sueltos y falta de mantenimiento.

La situación más delicada por las condiciones meteorológicas se concentra en la zona cordillerana, donde se registra acumulación de nieve y presencia de hielo que vuelve resbaladizas las calzadas.

Ruta 34: grandes baches y falta de mantenimiento

Uno de los corredores con mayores advertencias es la Ruta Nacional 34.

Entre Pichanal y Embarcación se reportan baches de grandes dimensiones, animales sueltos y banquinas irregulares. Además, a la altura del kilómetro 1341 hay maquinaria trabajando sobre la calzada.

En el departamento San Martín, el tramo entre Embarcación y General Mosconi presenta grandes baches, animales sueltos, irregularidades en la calzada y deficiencias en la demarcación.

Entre Tartagal y Salvador Mazza también se solicita circular con mucha precaución por baches de grandes dimensiones. El informe directamente señala “ruta sin mantenimiento” en ese sector.

En Anta, la Ruta 34 presenta un panorama similar, con malezas, baches y banquinas irregulares. El reporte vuelve a advertir por falta de mantenimiento.

Precaución en las rutas 9/34 y 16

Sobre la Ruta Nacional 9/34, entre Rosario de la Frontera y Metán, Vialidad Nacional realiza trabajos de reparación.

También hay baches entre el peaje de Cabeza de Buey y San José de Metán, mientras que entre los kilómetros 1438 y 1440 trabajan cuadrillas de bacheo.

En la Ruta Nacional 16, el tránsito de camiones y la presencia de baches obligan a extremar los cuidados, particularmente a la altura del arroyo Matorras, en el kilómetro 622.

Hielo, frío y viento en la Puna

Las condiciones cambian en Los Andes.

La Ruta Nacional 51 está transitable, pero se recomienda mucha precaución por los vientos y por sectores con calzada irregular y resbaladiza.

Entre La Silleta y Campo Quijano hay baches y sectores de banquina sin demarcación, mientras que entre San Antonio de los Cobres y Paso de Sico trabaja maquinaria pesada en badenes con sedimentos.

El reporte provincial advierte además que las condiciones pueden modificarse rápidamente de acuerdo con la evolución meteorológica.

Cuesta del Obispo: recomiendan circular entre las 9 y las 16

La Ruta Provincial 33 también requiere especial atención.

Se recomienda transitar entre las 9 y las 16 horas debido a la posibilidad de neblina y escarcha durante las primeras y últimas horas del día.

Entre los kilómetros 44 y 57 hay sectores con calamina, mientras que en la Quebrada de Escoipe puede registrarse neblina y presencia de animales.

Rutas complicadas para vehículos chicos

En la Ruta Provincial 47, correspondiente a la Ruta Escénica del Cañón del Río Juramento, se reportan ripio, pozos, banquinas irregulares y calamina.

El informe advierte expresamente que se trata de una ruta complicada para vehículos chicos.

También se recomienda utilizar vehículos de gran porte o 4x4 sobre la Ruta Provincial 56 entre Seclantás y Luracatao, debido a calamina, pozos, pedregullo, zanjas, ondulaciones y bancos de arena.