Paso de Jama y Sico permanecen cerrados por el temporal y el frío extremo

El mal tiempo afecta los cruces hacia Chile, mientras los pasos con Bolivia y Paraguay continúan habilitados con algunas demoras.
Salta23/07/2026Ivana ChañiIvana Chañi

paso de jama nieve

Las condiciones meteorológicas complican este jueves el tránsito por los pasos internacionales que conectan el norte argentino con Chile.

El Paso de Jama, que une Argentina con la región de Atacama, permanece cerrado por un temporal con agua y viento blanco en rutas chilenas.

En la zona se registran temperaturas de hasta 8 grados bajo cero y ráfagas de viento que alcanzan los 68 kilómetros por hora, de acuerdo con el parte de pasos fronterizos.

Sico también está cerrado

El Paso Sico, que conecta San Antonio de los Cobres con San Pedro de Atacama, también se encuentra cerrado temporalmente.

En este caso, la interrupción responde a la acumulación de nieve, presencia de hielo sobre la calzada y fuertes vientos. La temperatura mínima prevista en la zona es de 9 grados bajo cero.

Por su parte, el Paso Socompa permanece cerrado al tránsito vehicular y funciona únicamente como paso ferroviario.

Demoras en Aguas Blancas

Los cruces con Bolivia permanecen mayormente habilitados.

El paso Aguas Blancas-Bermejo funciona las 24 horas por el puente internacional, aunque se advierte sobre demoras debido a controles de Gendarmería Nacional.

La misma situación se registra en Puerto Chalanas, donde el cruce funciona entre las 7 y las 19 y hay demoras por controles y una mayor presencia de organismos de seguridad.

Los demás pasos habilitados

  • El paso El Condado-Los Toldos–La Mamora funciona durante las 24 horas.
  • También permanece abierto las 24 horas el paso Salvador Mazza–Yacuiba.
  • En tanto, Misión La Paz–Pozo Hondo, que conecta Argentina con Paraguay, está habilitado entre las 7 y las 20.
  • El Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes opera con normalidad.

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