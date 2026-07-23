De Juan Pablo II a León XIV: Salta vuelve a ilusionarse con una visita papal

La posible visita del papa León XIV a la Argentina comienza a generar expectativas también en Salta, donde aparece la posibilidad de que el pontífice realice una escala durante su recorrido por el país.

En diálogo con Compartiendo su Mañana, por Aries, el licenciado en Ciencias Religiosas Felipe Medina sostuvo que ya existen gestiones vinculadas con la organización del viaje, aunque aclaró que por el momento no hay una agenda oficial confirmada.

Según explicó, uno de los protagonistas centrales de esa tarea será el nuevo nuncio apostólico en la Argentina, representante diplomático de la Santa Sede, quien tendrá entre sus funciones la articulación con el Estado y la Iglesia local.

Medina indicó que la información que circula hasta ahora contempla una estadía de aproximadamente tres días en Argentina, dentro de una gira regional que también podría incluir Perú y Uruguay.

Buenos Aires, Córdoba y Santiago del Estero

Entre los destinos que aparecen con mayores posibilidades, Medina mencionó a Buenos Aires, Córdoba y Santiago del Estero.

En el caso de Santiago del Estero, señaló el peso histórico y religioso de la provincia, además de su vínculo con Mama Antula y con la actual sede primada de la Iglesia argentina.

Buenos Aires, en tanto, tendría una carga simbólica especial por tratarse de la tierra natal del papa Francisco.

¿Y Salta?

Para Medina, una eventual escala en Salta no resulta descabellada.

Recordó la visita de Juan Pablo II en 1987 y planteó que el esquema podría incluir pasos breves por otras provincias del norte, dependiendo finalmente de cómo se organice la agenda.

Además, destacó que León XIV conoce Salta y Cafayate por su trayectoria dentro de la orden agustina y sostuvo que ese vínculo previo alimenta la expectativa local.

“Yo tengo confianza”, expresó Medina sobre la posibilidad de que el Papa incluya a Salta en su recorrido.

De todos modos, insistió en que cualquier definición concreta dependerá de la organización oficial del viaje y de la agenda que finalmente acuerden el Vaticano, la Iglesia argentina y el Gobierno nacional.