Ni el Mundial alcanzó para recuperar las ventas en las panaderías de Salta

El presidente de la Cámara de Panaderos de Salta, Daniel Romano, aseguró que los partidos generaron apenas un movimiento puntual, pero no lograron revertir la fuerte caída del consumo. Advirtió que la falta de dinero en los hogares continúa golpeando a las pequeñas empresas.

Las panaderías atravesaron el Mundial con la expectativa de recuperar parte de las ventas pérdidas durante los últimos meses. Sin embargo, el incremento del consumo se limitó a los días de partido y no modificó la situación general del sector.

Así lo explicó Daniel Romano, presidente de la Cámara de Panaderos de Salta, en N&N por Aries.

“Quizás el día del partido se pudo haber vendido un poquito más, pero no más que eso. Al otro día vuelve la normalidad que estamos viviendo, que es una fuerte caída del consumo”, señaló.

Romano afirmó que el principal problema es la pérdida del poder adquisitivo. Según sostuvo, las celebraciones deportivas pueden provocar un aumento ocasional en la demanda de facturas, tortillas y otros productos, pero no compensan la falta de dinero en los hogares.