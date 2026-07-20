Fin de semana con más de 800 hectáreas quemadas en Salta: se reabre el debate por la prevención

El intenso fin de semana marcado por los incendios forestales dejó un saldo preocupante en Salta: más de 800 hectáreas arrasadas por el fuego, 123 focos de incendio y varias viviendas afectadas, según confirmó el subsecretario de Defensa Civil de la Provincia, Gonzalo Rodríguez. El funcionario explicó que todas las áreas de emergencia trabajaron de manera coordinada desde el jueves para contener las llamas en distintos puntos del territorio provincial, mientras que en Nazareno el fuego llegó a consumir alrededor de 5.700 hectáreas y se investiga la muerte de un poblador hallado en una zona afectada.

Rodríguez destacó que uno de los avances más importantes fue que el avión hidrante permanecerá con base en Salta durante toda la temporada, lo que permite una respuesta más rápida ante nuevos focos. Sin embargo, explicó que en sectores de alta montaña, como Nazareno, las condiciones del terreno, la falta de agua y los fuertes vientos impiden muchas veces el trabajo tanto de las brigadas como de las aeronaves, por lo que el monitoreo se realiza mediante imágenes satelitales y sobrevuelos cuando las condiciones climáticas lo permiten.

Fuegos artificiales: un debate que volvió a instalarse

Tras el incendio registrado en las inmediaciones del estadio Padre Ernesto Martearena durante el partido entre River Plate y Aldosivi, volvió a surgir la discusión sobre el uso de fuegos artificiales en jornadas con alerta meteorológica. Rodríguez sostuvo que, por una cuestión de sentido común, probablemente no deberían autorizarse este tipo de espectáculos cuando existen condiciones extremas, aunque aclaró que esa decisión no depende de Defensa Civil, sino de Bomberos de la Policía.

El funcionario también consideró que, de acuerdo con la evaluación realizada en el lugar, no cree que los fuegos artificiales hayan sido el origen del incendio. Según explicó, el foco se inició en un sector cercano al barrio Casino y el fuerte viento favoreció su rápida propagación sobre los pastizales secos que rodean el estadio.

La mayoría de los incendios tienen origen humano

Rodríguez remarcó que la principal causa de los incendios forestales sigue siendo la acción humana. Mencionó prácticas que aún persisten, como la quema de pastizales, restos de poda o terrenos, muchas veces vinculadas a costumbres arraigadas o a la falta de conciencia sobre los riesgos que implican.

En ese sentido, consideró que la prevención debe apoyarse tanto en campañas de concientización como en sanciones más severas para quienes provoquen incendios. "Con las alertas meteorológicas y las condiciones extremas que atraviesa la provincia, cualquier pequeño foco puede transformarse en un incendio de gran magnitud", advirtió.

Por último, pidió a la población evitar cualquier tipo de quema mientras persistan las condiciones de riesgo, ya que una chispa puede derivar en pérdidas ambientales, materiales e incluso humanas