“No es solo el Zonda”: Sáenz apuntó contra quienes provocan incendios y no limpian sus terrenos

El gobernador Gustavo Sáenz recorrió durante la madrugada de este domingo la zona afectada por los incendios entre Campo Quijano y Rosario de Lerma, donde supervisó el operativo de emergencia desplegado sobre la ruta provincial 36.

El mandatario estuvo acompañado por el ministro de Seguridad, Nicolás Avellaneda; el secretario de Seguridad, Ignacio Vílchez; autoridades policiales y de Defensa Civil, además de los intendentes Lino Yonar y Sergio Ramos.

Durante la recorrida, Sáenz buscó mostrarse al frente de la respuesta estatal y aseguró que la Provincia dispone de todos sus recursos para asistir a las familias afectadas.

“Hay que estar al lado de nuestros vecinos, especialmente en los momentos difíciles”, expresó el Gobernador, quien también destacó el trabajo de bomberos, Defensa Civil, municipios y vecinos.

El mandatario fue más allá de las condiciones meteorológicas y apuntó contra la responsabilidad humana detrás de algunos focos.

“Esto no es solo producto del viento Zonda, sino también de los inadaptados de siempre que provocan incendios”, afirmó.

También cuestionó a los propietarios que no mantienen limpios ni desmalezados sus terrenos, al considerar que esa falta de cuidado termina perjudicando a las familias que viven en los sectores cercanos.

El operativo reunió a organismos provinciales, municipales y cuerpos de bomberos voluntarios. El incendio fue controlado y continuaban las tareas de enfriamiento.