Final del Mundial: piden llegar caminando al centro y refuerzan los controles

La Municipalidad de Salta reforzará el operativo de tránsito previsto para este domingo, con motivo de la final del Mundial que disputará la Selección Argentina. Al dispositivo habitual se sumarán 35 agentes de Tránsito, que trabajarán en conjunto con más de 300 efectivos de la Policía de Salta para ordenar la circulación y prevenir incidentes durante los festejos.

En diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ -por Aries-, el subsecretario de Seguridad Vial municipal, Néstor Ruiz de los Llanos, explicó que el esquema será similar al implementado tras la semifinal, cuando miles de personas se concentraron en la Plaza 9 de Julio.

“Los dos puntos que está eligiendo la gente para festejar son la Plaza 9 de Julio y, en menor medida, el Monumento a Güemes. En la plaza habrá cortes totales en los accesos más cercanos y, si es necesario, iremos ampliando el anillo de restricciones con filtros que pueden convertirse en cortes", señaló.

El funcionario remarcó que el objetivo es evitar el ingreso de vehículos a las zonas donde se concentrarán los hinchas. "La idea es cero vehículos y cero motos en el centro. Queremos que la gente llegue caminando para evitar situaciones de riesgo en los lugares donde habrá mayor concentración de personas", explicó.

Finalmente, pidió a la comunidad disfrutar de los festejos con responsabilidad. "Apelamos a la conciencia de cada ciudadano", concluyó.

Entre las arterias que permanecerán cerradas se encuentran los accesos por Buenos Aires, España, Pueyrredón, Córdoba, Belgrano y 20 de Febrero; mientras que en el Monumento a Güemes habrá restricciones sobre avenida Uruguay y calles cercanas.

Las avenidas Belgrano, San Martín y Bicentenario se procurarán mantener despejadas para garantizar el paso de ambulancias y otros vehículos de emergencia.