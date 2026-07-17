Incendios en la Circunvalación Oeste: asistieron a 20 personas por inhalación de humo

El ministro de Salud Pública, Federico Mangione, supervisó en terreno el operativo sanitario que lleva adelante el Sistema de Atención Médica para Emergencias y Catástrofes (SAMEC), sobre la Circunvalación Oeste, a raíz de los focos de incendio registrados en las últimas horas.

Durante el recorrido, el funcionario constató la disponibilidad de los recursos y destacó la inmediata respuesta del equipo de salud frente a la emergencia ambiental.

"Nuestra prioridad absoluta es proteger la vida y la salud de los salteños. Por indicación expresa del Gobernador, nos hicimos presentes con todo el equipamiento necesario para dar una respuesta inmediata. El SAMEC está trabajando, garantizando que cada afectado reciba oxígeno y atención de manera oportuna", afirmó el ministro Mangione.

Asimismo, el funcionario instó a la comunidad a seguir las recomendaciones oficiales y evacuar temporalmente las viviendas si el humo es denso, priorizando siempre la integridad física.

Por su parte, el director del SAMEC, Daniel Romero, brindó detalles del despliegue desde el epicentro de la emergencia: “Desde temprano vinimos a trabajar en un barrio vecino, que es donde se inició el primer fuego, a asistir a las familias, básicamente. La gente se queda habitualmente en la casa cuando pasa esto porque quiere proteger sus pertenencias. Así que, lamentablemente, eso lleva a intoxicaciones con monóxido, a algunas quemaduras leves que hemos atendido”.

Romero explicó que la cobertura médica no solo se limita a los civiles, sino también a quienes combaten el fuego en la primera línea: “No solo a la población, sino también hemos tenido que asistir al personal de bomberos y personal de Defensa Civil, que también se exponen mucho a este tipo de intoxicaciones”.

Respecto al balance actual del operativo, el director precisó que ya se han brindado aproximadamente 20 asistencias, todas realizadas con éxito en el lugar y con la totalidad de los pacientes recuperados, por lo que no se registraron derivaciones hospitalarias hasta el momento.

Para dar esta cobertura, el organismo dispuso un equipo de entre 12 y 13 profesionales de la salud, tres ambulancias completamente equipadas con insumos críticos como oxígeno y un móvil de logística que aportó equipamiento adicional.

Finalmente, Romero advirtió que el fuego sigue activo y en movimiento, razón por la cual el personal médico permanece atento, pendiente y en estado de alerta ante la evolución de la situación.

El Ministerio de Salud Pública recuerda a la población de las zonas aledañas mantener cerradas puertas y ventanas, colocarse paños húmedos en el rostro si el humo ingresa a los hogares y comunicarse de inmediato con el 911 ante cualquier emergencia respiratoria o cuadro de intoxicación.