Por la final del Mundial, habrá cortes de tránsito y restricciones en accesos al centro

Con motivo de la final del Mundial que disputará la Selección Argentina este domingo, la ciudad de Salta implementará un amplio operativo de tránsito que incluirá cortes de calles, restricciones vehiculares y desvíos del transporte público en distintos sectores donde habitualmente se concentran los festejos.

El operativo comenzará a las 18 y afectará principalmente al microcentro. El acceso vehicular estará completamente restringido dentro del cuadrante comprendido por avenida San Martín, Pellegrini-20 de Febrero, avenida Belgrano y Deán Funes-Córdoba.

Además, se instalarán vallados y filtros de circulación en distintos puntos de las avenidas San Martín y General Güemes, las calles Pellegrini, 20 de Febrero, Córdoba y Pueyrredón, entre General Güemes y Belgrano.

Las restricciones también alcanzarán otros puntos tradicionales de concentración, como el Monumento a Güemes, el parque 20 de Febrero y la plaza Alvarado, donde se prevé una importante presencia de personas antes y después del partido.

Desde la organización del operativo recomendaron a los vecinos evitar ingresar en vehículo a esas zonas y respetar las indicaciones del personal que trabajará en los controles.

En tanto, las líneas del transporte público que atraviesan el área afectada modificarán sus recorridos de manera provisoria, por lo que se aconseja a los usuarios consultar los desvíos antes de viajar.