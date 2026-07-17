Temporal: los fuertes vientos provocaron cortes de luz en Capital y el interior provincial

Los fuertes vientos registrados este viernes, en el marco de la alerta meteorológica vigente en gran parte de la provincia, provocaron interrupciones en el servicio eléctrico en distintos puntos de Salta debido a la caída de árboles, el corte de conductores y focos de incendio bajo las líneas de distribución.

Según informó EDESA, los cortes afectan a barrios de la zona sur de la ciudad de Salta, además de las localidades de Chicoana, Pulares, Cerrillos, La Silleta, El Encón y zonas aledañas, en el Valle de Lerma.

También se registran inconvenientes en distintos sectores de los Valles Calchaquíes. En las localidades de Molinos, Seclantás y La Poma, el suministro se mantiene mediante generación local mientras se trabaja para restablecer el servicio.

Mientras que en algunos barrios de la Capital registraron cortes parciales y bajas de tensión.

La empresa indicó que cuadrillas técnicas se encuentran desplegadas para reparar las instalaciones dañadas, aunque advirtió que las tareas están sujetas a las condiciones climáticas, ya que la alerta por fuertes vientos continúa vigente.

En ese sentido, no se descartan nuevas interrupciones del suministro eléctrico si continúan cayendo ramas o árboles sobre las líneas de distribución.

Ante este escenario, EDESA recomendó a la población asegurar los objetos que puedan desprenderse por el viento, evitar el contacto con cables caídos o instalaciones eléctricas dañadas, no intentar retirar ramas o árboles que hayan quedado sobre el tendido eléctrico y permanecer en lugares seguros mientras persistan las ráfagas.

Asimismo, recordó que quienes registren inconvenientes particulares con el servicio pueden comunicarse a través de los canales de atención habilitados para reportar la situación.