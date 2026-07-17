Discapacidad: "Si los pagos vuelven a frenarse, vamos a estar peor que en marzo"

En diálogo con ‘Desafío’ por Aries, la gerente administrativa de HIRPACE, Natalia Scartezzini, señaló que, aunque Nación comenzó a regularizar la deuda, advirtió que un nuevo retraso volvería a poner en riesgo su funcionamiento. "Esperamos que esta rueda no se corte, porque si los pagos vuelven a frenarse vamos a estar peor que en marzo o abril. La situación sigue siendo muy delicada", afirmó.

Recordó que durante marzo y abril HIRPACE atravesó una crisis que puso en jaque su funcionamiento. "No teníamos para pagar los sueldos, no teníamos para pagar la luz. Nuestras prioridades eran mantener abiertas las puertas de la institución y garantizar la comida de los chicos. Llegamos a estar raspando la olla", expresó.

En ese contexto, destacó que un subsidio para cubrir los servicios de luz y agua permitió destinar esos recursos al comedor de la institución y destacó el respaldo que recibió la institución de la comunidad durante el período más crítico.

"Hemos tenido muchas donaciones y mucha gente se hizo socia protectora de HIRPACE con un aporte mensual. Eso nos permitió no dejar de brindar las prestaciones y seguir alimentando a los chicos", afirmó.

Además, valoró que el Instituto Provincial de Salud de Salta (IPS) haya mantenido los pagos al día, aunque insistió en que la estabilidad de la institución dependerá de que continúe la regularización de los pagos nacionales.