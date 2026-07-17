Supermercados cerrarán antes por la final del Mundial

El Sindicato de Empleados de Comercio de Salta informó que este domingo, con motivo de la final del Mundial que disputará la Selección Argentina, los supermercados de la ciudad de Salta adelantarán el cierre de sus puertas y finalizarán la atención al público a las 15 horas.

La medida fue acordada con distintas cadenas comerciales y permitirá que los trabajadores puedan compartir la previa y el partido junto a sus familias.

A través de un comunicado, el gremio agradeció a las empresas que acompañaron la decisión, entre ellas Damesco, Comodín, Carrefour, ChangoMás, Super Vea, Jumbo, Easy, La Anónima, Makro, Vital, El Milagro y La Rotonda Lácteos, además de otros comercios que se sumaron a la iniciativa.

Desde el sindicato señalaron que el acompañamiento de las empresas responde a la importancia que tiene este acontecimiento deportivo para los argentinos.

"Nuestra Nación Argentina del fútbol no es solo un deporte, sino la manifestación masiva de una pasión común", expresaron en el comunicado, en el que también destacaron la posibilidad de que los empleados puedan compartir con sus compañeros y familias "el profundo sentimiento que genera la final del Mundial".

El mensaje concluye con un aliento a la Selección Argentina de cara al encuentro decisivo: "¡Vamos Argentina!".