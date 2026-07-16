Alerta por incendio en el predio del aeropuerto: advierten riesgo extremo para los próximos días

Un importante incendio de pastizales se registró este jueves por la tarde en el predio del Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes, en la zona sur de la ciudad. El foco fue combatido por personal de la Subsecretaría de Protección Ciudadana de la Municipalidad, junto a Bomberos de la Provincia, Defensa Civil y Bomberos Voluntarios del cuartel Martín Albarracín, quienes trabajaron para contener las llamas y evitar su propagación.

"Era una alerta que ya se había anunciado. Hoy iba a levantar mucho la temperatura, iba a bajar mucho la humedad e iba a correr un viento como el que está corriendo ahora. En esta época del año son factores que hacen que los incendios se propaguen mucho más rápido, por eso nos veníamos preparando para este día", señaló el subsecretario de Protección Ciudadana, Napoleón Gambetta.

El funcionario advirtió que el riesgo continuará durante las próximas jornadas y llamó a reforzar las medidas de prevención. "Mañana (viernes) continúa la alerta y el sábado también vamos a tener condiciones muy parecidas. Lo más importante es no encender fuego bajo ningún punto de vista, no quemar poda. Una ráfaga de viento puede descontrolarlo y, con el calor y la baja humedad, el incendio se propaga muy rápido", remarcó.

Gambetta sostuvo que la mayoría de los incendios tiene origen humano y pidió a la comunidad colaborar con la detección temprana de los focos, no prender fuego y, en caso de detectar una columna de humo, denunciar al 911 o al 105.

Ante el riesgo extremo de incendios forestales previsto para los próximos días, la Municipalidad recomendó no realizar quemas, evitar encender fuego incluso en sitios habilitados cuando haya viento, no arrojar colillas de cigarrillos, fósforos, vidrios o latas en espacios abiertos y comunicar de inmediato cualquier foco ígneo a los servicios de emergencia.