Por los incendios, el Hospital de Salud Animal extiende su horario de atención

En ‘No es una tarde cualquiera’, por Aries, el subsecretario de Bienestar Animal de la Municipalidad, Matías Peretti, informó que el organismo participa activamente en la contingencia de animales afectados por los incendios en distintos puntos de la ciudad

En este sentido, explicó que en la zona de San Luis se atendió a varios animales que se habían intoxicado por monóxido de carbono.

“Se está poniendo bravo. Hay mucha negligencia humana, no se toma conciencia de lo que puede causar una colilla de cigarrillos o el hacer un fuego”, sostuvo.

No obstante, advirtió que aún no existen reportes sobre animales que hayan sido trasladados hacia el hospital y que la atención se hizo en el lugar.

“Recomendamos a aquellas personas que están cerca de los focos ígneos que saquen a los animales del lugar y los lleven a lugares donde no haya humo”, finalizó.