El retroceso del glaciar Perito Moreno ya es visible desde el espacio

El glaciar Perito Moreno, ubicado en el Parque Nacional Los Glaciares, en la provincia de Santa Cruz, comenzó a exhibir un retroceso visible incluso desde el espacio, según imágenes captadas por el satélite Sentinel-2 del programa europeo Copernicus y diversas investigaciones científicas publicadas durante 2026. Los trabajos concluyen que el frente glaciar ya no mantiene la estabilidad que lo convirtió durante décadas en una excepción entre los grandes glaciares de la Patagonia.

Las imágenes tomadas el 30 de junio muestran el frente de hielo en el sector del Brazo Rico del Lago Argentino y permiten compararlo con su posición en 2016 mediante una referencia marcada sobre la fotografía. La diferencia es visible y coincide con las mediciones realizadas durante los últimos años por especialistas en glaciología.

Los estudios indican que el proceso comenzó de forma gradual desde 2016, aunque fue a partir de 2020 cuando las observaciones satelitales evidenciaron con mayor claridad la pérdida de masa y el retroceso del frente norte del glaciar. Esa evolución representa un cambio respecto del comportamiento que había mantenido durante gran parte del último siglo.

Los investigadores sostienen que este fenómeno tiene especial importancia porque los campos de hielo patagónicos constituyen la mayor reserva de agua dulce sólida de Sudamérica y son uno de los principales indicadores de la variabilidad climática regional.

Qué muestran las imágenes satelitales y los estudios sobre el Perito Moreno

La fotografía obtenida por el satélite Sentinel-2 del programa Copernicus permite observar que el frente del glaciar ya no ocupa la misma posición que tenía hace una década. La comparación visual coincide con los resultados obtenidos mediante casi treinta años de monitoreo satelital.

Uno de los trabajos más recientes fue elaborado por investigadores de la Universidad de Concepción, en Chile, y del Instituto de Tecnología Birla Mesra, en India, y publicado en la revista científica Progress in Physical Geography, perteneciente a Sage Journals.

La investigación analizó imágenes de los satélites Landsat entre 1997 y 2023 para reconstruir la evolución del glaciar mediante técnicas de teledetección. Los especialistas evaluaron el desplazamiento del frente, la pérdida de superficie y la velocidad del retroceso del hielo producto del aumento de temperaturas por el calentamiento global.

El estudio concluye que el Perito Moreno mantuvo condiciones cercanas al equilibrio durante gran parte del período analizado, pero desde 2016 comenzó una transición hacia un retroceso sostenido. Las tasas de retroceso alcanzaron aproximadamente 55 metros por año y casi dos tercios de toda la pérdida de superficie registrada desde 1997 ocurrieron durante esta etapa.

El dato más significativo corresponde a 2025. Ese año el frente glaciar retrocedió cerca de 385 metros en el sector del Lago Argentino, el mayor retroceso frontal registrado desde que comenzaron las mediciones en 1997.

Además, entre 1997 y 2023 el glaciar perdió alrededor de 3 kilómetros cuadrados de superficie, equivalentes aproximadamente al 1% de su área original. Los investigadores destacan que buena parte de esa reducción se concentró durante los años más recientes, lo que evidencia una aceleración del proceso.

Rodrigo Abarca del Río, integrante del Departamento de Geofísica de la Universidad de Concepción y coautor del estudio, explicó: “Durante décadas, el Perito Moreno fue considerado una de las grandes excepciones glaciológicas del planeta por su estabilidad relativa”.

El investigador agregó: “Más que un evento aislado, esto podría representar una transición en el comportamiento de uno de los glaciares más emblemáticos de la Patagonia”.

Otra investigación, publicada este año en la revista Earth and Planetary Science Letters por científicos de Argentina y Japón, detectó que el Perito Moreno comenzó a perder masa de forma dinámica desde 2018, un comportamiento que no se había registrado en casi un siglo.

Los especialistas atribuyen este cambio a la pérdida de una morrena sumergida, una barrera natural de sedimentos ubicada en el fondo del lago que durante décadas actuó como sostén del glaciar y limitó su desplazamiento hacia el agua.

Al alejarse de esa estructura, el hielo comenzó a avanzar con mayor velocidad sobre el lago, favoreciendo desprendimientos más frecuentes y un aumento en la pérdida de volumen. Entre 2020 y 2023 las temporadas de deshielo aceleraron ese proceso y, según mediciones realizadas mediante radar e imágenes satelitales, desde 2019 el frente glaciar retrocedió más de 800 metros.

Los investigadores sostienen que el comportamiento del Perito Moreno será determinante para comprender la evolución futura de otros glaciares de la Patagonia. A diferencia de lo que ocurría históricamente, cuando la acumulación de nieve compensaba gran parte de las pérdidas de hielo, los datos actuales muestran que ese equilibrio comenzó a romperse.

La investigación también señala que el glaciar presenta ahora una evolución similar a la de otros cuerpos de hielo patagónicos afectados por el aumento de las temperaturas y las modificaciones en los patrones de precipitación.

Las Naciones Unidas vienen advirtiendo que los glaciares del planeta se derriten a un ritmo sin precedentes debido al calentamiento global provocado por las emisiones de gases de efecto invernadero. Ese fenómeno compromete reservas estratégicas de agua dulce, modifica ecosistemas y contribuye al aumento del nivel del mar.

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