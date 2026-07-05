Robots de rescate y fútbol autónomo: los proyectos salteños que compiten en Corea

Los estudiantes salteños que participan del Mundial de Robótica 2026 en Corea del Sur compiten en dos categorías de alto nivel tecnológico: rescate y soccer, una modalidad en la que robots autónomos juegan al fútbol.

Uno de los proyectos es un robot de rescate diseñado para atravesar circuitos, superar obstáculos, detectar víctimas representadas por pequeñas pelotas y trasladarlas hacia zonas seguras. La prueba simula escenarios de emergencia, como derrumbes o estructuras colapsadas.

El segundo desarrollo marca un hecho histórico para el país: es la primera vez que Argentina participa en la categoría soccer de robots autónomos. En esa competencia, los dispositivos deben reconocer la pelota, identificar el arco, ubicar a su compañero y tomar decisiones sin intervención humana.

La coordinadora Cecilia Budeguer explicó en Qué Domingo, por Aries, que el nivel de la competencia crece año tras año, especialmente en velocidad, precisión y sistemas de visión artificial. También destacó que las evaluaciones, exposiciones y entrevistas técnicas se realizan en inglés, idioma oficial del certamen.

El Mundial comenzó el 1 de julio y continuará con una jornada de simposio y charlas sobre robótica, entre ellas exposiciones vinculadas a robots humanoides, una de las áreas de mayor interés para docentes y estudiantes.

Para la delegación salteña, la experiencia combina competencia, aprendizaje internacional e intercambio cultural en uno de los escenarios más importantes del mundo para la robótica educativa y la inteligencia artificial aplicada.