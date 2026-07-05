Salteños ganaron un desafío técnico en el Mundial de Robótica de Corea

El talento salteño volvió a destacarse a nivel internacional. Una delegación del Instituto de Innovación y Tecnología Aplicada (IITA) obtuvo el primer puesto en un desafío técnico durante el Mundial de Robótica 2026, que se desarrolla en Corea del Sur.

El equipo está integrado por Benjamín Villagrán, Laureano Monteros, Lucio Saucedo, María Virginia Violaz y Elías Cordero, acompañados por la coordinadora Cecilia Budeguer y el profesor Enzo.

Desde la ciudad coreana de Songdo, Budeguer confirmó en Qué Domingo, por Aries, que los estudiantes lograron el primer lugar en una de las pruebas técnicas del certamen. El desafío fue resuelto junto a un equipo de Estados Unidos, combinando los robots de ambas delegaciones.

La participación salteña llega después de haber ganado la instancia nacional en Buenos Aires. Según explicó la coordinadora, el IITA lleva siete años consecutivos imponiéndose en competencias nacionales y representando al país en la RoboCup desde 2019.

El certamen reúne a delegaciones de alrededor de 94 países, con fuerte presencia de equipos de Asia, Europa y América. En esta edición participan representantes de Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, Chile y Argentina, entre otros.

Además del logro deportivo y académico, la delegación recibió la visita del embajador argentino en Corea, quien acompañó a los estudiantes durante la competencia.