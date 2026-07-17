Requisas policiales: qué controles están permitidos y cuáles pueden ser ilegales

Las fuerzas de seguridad no pueden requisar a una persona en la vía pública únicamente porque les parezca sospechosa. Así lo explicó el abogado Pablo del Pino, integrante del Instituto de Derechos Humanos del Colegio de Abogados y Procuradores de Salta, al analizar los alcances de las requisas sin orden judicial.

En su columna por N&N por Aries, el especialista señaló que la regla general es que toda requisa debe contar con autorización judicial, aunque el Código Procesal Penal prevé excepciones para situaciones de urgencia.

"Las requisas sin orden judicial solo pueden realizarse en la vía pública, cuando exista una urgencia fundada y haya circunstancias objetivas que permitan presumir la existencia de elementos vinculados con un delito o una contravención", explicó.

La sospecha no alcanza

Del Pino sostuvo que la jurisprudencia dejó en claro que las valoraciones subjetivas de un efectivo policial no son suficientes para justificar una requisa.

"No alcanza con decir que una persona tenía actitud sospechosa, estaba nerviosa o que el policía sintió olor a marihuana. Deben existir elementos externos, objetivos y verificables", remarcó.

En ese sentido, advirtió que si esos requisitos no se cumplen, todo lo que surja del procedimiento puede ser declarado nulo por la Justicia.

Qué pasa en recitales, estadios y controles de ruta

El abogado aclaró que las requisas preventivas en espectáculos masivos, como recitales o partidos de fútbol, tienen un fundamento distinto y están vinculadas a la seguridad del evento.

También indicó que la Justicia ha reconocido mayores facultades para las fuerzas de seguridad en los controles vehiculares sobre rutas.

"En los controles de ruta existe una ampliación de las facultades de control, por lo que ese tipo de requisas fue validado por la jurisprudencia", explicó.

Recomiendan registrar el procedimiento

Del Pino aconsejó que, ante cualquier procedimiento policial que genere dudas, los ciudadanos procuren contar con testigos y registrar lo ocurrido con sus teléfonos celulares.

"Todo procedimiento del Estado puede discutirse judicialmente. El celular y los testigos pueden ser elementos importantes para cuestionar una requisa que no se haya ajustado a la ley", concluyó.