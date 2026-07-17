Vacaciones con salas llenas: unas 800 personas visitan a diario la Biblioteca Provincial

“Wonderwall” llega al número 1 global de Spotify, 30 años después de su lanzamientoCultura & Espectáculos17/07/2026
La canción, lanzada en 1995, se convirtió en el himno no oficial de la selección inglesa durante el Mundial 2026.
La Biblioteca Victorino de la Plaza recibe un promedio de 800 usuarios por día, entre personas que se acercan para leer, estudiar o participar de las diferentes actividades que ofrece la institución.
Así lo informó su directora, Viviana Ceballos, en diálogo con N&N por Aries, al destacar el movimiento que se registra incluso durante las vacaciones de invierno.
Según explicó, el público se renueva de manera constante: algunos usuarios permanecen durante unas horas y luego dejan su lugar a nuevos estudiantes y lectores.
Además de la consulta de libros y el uso de las salas de estudio, la biblioteca ofrece talleres y propuestas culturales durante todo el año.