Vacaciones con salas llenas: unas 800 personas visitan a diario la Biblioteca Provincial

La Biblioteca Victorino de la Plaza recibe un promedio de 800 usuarios por día, entre personas que se acercan para leer, estudiar o participar de las diferentes actividades que ofrece la institución.

Así lo informó su directora, Viviana Ceballos, en diálogo con N&N por Aries, al destacar el movimiento que se registra incluso durante las vacaciones de invierno.

Según explicó, el público se renueva de manera constante: algunos usuarios permanecen durante unas horas y luego dejan su lugar a nuevos estudiantes y lectores.

Además de la consulta de libros y el uso de las salas de estudio, la biblioteca ofrece talleres y propuestas culturales durante todo el año.