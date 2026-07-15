El periodista chileno que sorprendió: "No entiendo el sentimiento antiargentino"

En la previa de la semifinal entre Argentina e Inglaterra, una inesperada voz llegó desde Chile y rápidamente se volvió viral. El periodista José Antonio Neme rompió con el tradicional respaldo chileno a cualquier rival de la Albiceleste y aseguró que no comprende el rechazo que genera la Selección argentina en parte de su país.

Durante un programa de televisión, el conductor afirmó que quiere que Argentina gane el Mundial y calificó de "ridículos" a quienes hinchan en contra solo por rivalidad. "No entiendo esta 'argentinofobia'. Juegan bien, es un país entretenido, se come maravilloso y cuando uno va lo tratan muy bien", expresó, diferenciándose del resto de los panelistas.

Lejos de quedarse en lo futbolístico, Neme también elogió la resiliencia del pueblo argentino y sostuvo que el país "merece ser distinguido" por haber salido adelante pese a las dificultades económicas y políticas. Sus declaraciones despertaron miles de reacciones en redes sociales, justo en la antesala de un partido que vuelve a cargar de historia y emoción un nuevo cruce mundialista.