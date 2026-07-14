El Mercado Artesanal de Salta celebra sus 58 años con actividades gratuitas para toda la familia

Será este martes 15 de julio, desde las 9, con talleres, demostraciones de artesanos, música en vivo y un tradicional convite de mate cocido con bollo casero. La entrada será libre y gratuita.
Cultura & Espectáculos14/07/2026Rocío Monteros Di PietroRocío Monteros Di Pietro

mercado artesanal

El Mercado Artesanal de Salta celebrará este martes su 58° aniversario con una jornada especial abierta a la comunidad, en el marco del programa Vacaciones en Cultura 2026. Las actividades se desarrollarán en la histórica casona de avenida San Martín 2555 y tendrán como eje la promoción de la artesanía salteña y el patrimonio cultural de la provincia.

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La programación comenzará a las 9 con un taller gratuito de tintes naturales del ciclo "Legado Ancestral", a cargo de los maestros artesanos Ángela Sulca y Emanuel Aguirre. Durante toda la mañana también habrá demostraciones de artesanos trabajando en vivo, mientras que a las 10 se ofrecerá un convite de mate cocido con yuyitos y bollo casero. A las 10.30 se realizará el acto oficial por el aniversario con la participación de autoridades y artesanos.

Como cierre de la celebración, a las 11 se presentará la Orquesta Infantil y Juvenil de la Provincia con un repertorio especial. Desde la organización invitaron a salteños y turistas a participar de esta propuesta gratuita que busca poner en valor los oficios, las tradiciones y la identidad cultural que el Mercado Artesanal promueve desde hace 58 años.

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