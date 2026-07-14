El Mercado Artesanal de Salta celebra sus 58 años con actividades gratuitas para toda la familia

El Mercado Artesanal de Salta celebrará este martes su 58° aniversario con una jornada especial abierta a la comunidad, en el marco del programa Vacaciones en Cultura 2026. Las actividades se desarrollarán en la histórica casona de avenida San Martín 2555 y tendrán como eje la promoción de la artesanía salteña y el patrimonio cultural de la provincia.

La programación comenzará a las 9 con un taller gratuito de tintes naturales del ciclo "Legado Ancestral", a cargo de los maestros artesanos Ángela Sulca y Emanuel Aguirre. Durante toda la mañana también habrá demostraciones de artesanos trabajando en vivo, mientras que a las 10 se ofrecerá un convite de mate cocido con yuyitos y bollo casero. A las 10.30 se realizará el acto oficial por el aniversario con la participación de autoridades y artesanos.

Como cierre de la celebración, a las 11 se presentará la Orquesta Infantil y Juvenil de la Provincia con un repertorio especial. Desde la organización invitaron a salteños y turistas a participar de esta propuesta gratuita que busca poner en valor los oficios, las tradiciones y la identidad cultural que el Mercado Artesanal promueve desde hace 58 años.