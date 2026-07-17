De los clásicos a las nuevas voces: la Biblioteca Provincial preserva el patrimonio literario de Salta

La Biblioteca Provincial Victorino de la Plaza cuenta con una sala dedicada a conservar y difundir la producción de escritores salteños y de autores cuyas obras están vinculadas con la provincia.

En diálogo con N&N por Aries, la directora de la institución, Viviana Ceballos, explicó que este espacio constituye uno de los principales rasgos identitarios de la biblioteca y la diferencia de otros establecimientos del país.

La colección incluye obras de autores nacidos en Salta, escritores que residieron durante un período en la provincia y personas que, aunque no vivieron aquí, dedicaron sus trabajos a estudiar o retratar la realidad salteña.

Aunque la sala es conocida principalmente por su material literario y poético, su catálogo es mucho más amplio. Los lectores pueden consultar libros sobre botánica, zoología, historia, química, matemática, minería, lingüística y ajedrez, además de investigaciones académicas sobre distintos aspectos de la provincia.

Clásicos y miradas contemporáneas

Entre los autores más consultados aparecen figuras tradicionales como Juan Carlos Dávalos, Manuel J. Castilla y Juana Manuela Gorriti.

Sin embargo, Ceballos señaló que también creció el interés por escritores contemporáneos que abordan la identidad, la diversidad, la marginalidad y otros debates sociales desde nuevas perspectivas.

Como ejemplo mencionó al autor tartagalense Mario Flores, cuya producción incorpora la realidad de la frontera y del norte provincial, además de establecer vínculos con la literatura salteña, argentina y latinoamericana.

“Hay lectores que buscan a los clásicos, pero otros quieren romper con los patrones y encontrar nuevos enfoques y formas de hablar sobre la sociedad”, explicó la directora.

La sala también es consultada por turistas e investigadores nacionales e internacionales. Cuando las personas no pueden trasladarse hasta la biblioteca, el personal facilita catálogos y envía de manera digital los fragmentos del material requerido.

Para Ceballos, la colección no solo permite preservar el patrimonio escrito de Salta, sino también conocer las diferentes formas en que la provincia fue contada, estudiada y cuestionada a través del tiempo.