Abren una convocatoria para grupos de baile urbano para la Semana de Cine en Salta

En el marco de la 30° Semana de Cine en Salta, lanzamos una convocatoria para que grupos de baile que interpreten música urbana tengan la oportunidad de grabar su coreografía con cámaras profesionales, sonido profesional y un equipo de realización audiovisual.

Para participar, solo tienen que completar el formulario de inscripción ingresando a este enlace: https://forms.gle/u4mWuEAhdJtauh3P7

Pueden participar grupos de hasta 8 integrantes, de entre 15 y 25 años de edad. Entre todas las propuestas, un jurado seleccionará cuatro coreografías para ser filmadas profesionalmente.

Si su coreo ya está lista, que el video esté a la altura! Participá!

Inscripciones abiertas hasta el miércoles 29 de julio.

La grabación de las coreos seleccionadas se realizará el sábado 8 de julio, en el marco de la 30 Semana de Cine en Salta