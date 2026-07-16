Este jueves vuelve “Salta Ciudad de las Peñas”

En el marco de las actividades planificadas para esta temporada de invierno, la Municipalidad invita a la comunidad y a los visitantes a participar de una nueva jornada del exitoso ciclo "Salta Ciudad de las Peñas". El encuentro se llevará a cabo este jueves 16 de julio, a las 18, en la plazoleta IV Siglos (casco histórico).

En esta oportunidad, la propuesta artística estará protagonizada por «La Güemesiana», que llega con la participación del grupo "ADN gaucho" y el cantante Joaquin Galarza.

El ciclo "Salta Ciudad de las Peñas" se realiza de forma libre y gratuita todos los martes y jueves de julio, consolidándose como uno de los puntos de encuentro preferidos de estas vacaciones para disfrutar de artistas locales, compartir en familia y vivir la cultura de la ciudad más linda del país al aire libre.