"Coplas bajo poncho": Mariana Carrizo presenta un concierto íntimo en Salta

Mariana Carrizo volverá a presentarse en Salta con el show "Coplas bajo poncho", una propuesta que promete una noche de música, relatos y encuentros en un clima íntimo. La cita será este sábado 19 de julio, a las 21, en el Museo del Instrumento (Vicente López 359).

“’Bajo poncho' es como decir 'entre nos', algo íntimo, una charla que no es tan para afuera. De eso se trata este espectáculo. Es como una reunión familiar, aunque mis conciertos nunca son formales, yo digo que es un stand up entre el público y yo”, contó la artista en Aries.

Recién llegada de una gira por México y Guatemala, Carrizo aseguró que cada regreso a Salta se transforma en un reencuentro con su gente, y adelantó que durante la noche sonarán las tradicionales coplas y parte del repertorio.

"También va a haber un lugar muy especial para mi compadre Miguel Rivaynera, que me acompaña hace muchos años en la guitarra. Es uno de los principales guitarristas de la Argentina y es una oportunidad preciosa para escuchar una guitarra exquisita", destacó.

La artista recomendó adquirir las entradas con tiempo y bromeó que será “una noche para hacer la previa y no quedarse en casa”, en referencia al partido de Argentina por la final del Mundial.

La gira internacional antes del reencuentro con Salta

Antes de regresar a los escenarios salteños, Mariana Carrizo realizó una extensa gira por México y Guatemala, un recorrido que marcó su regreso al país azteca luego de siete años y que también incluyó su participación en la presentación internacional de la última película de la cineasta salteña Lucrecia Martel: “Terminal Norte”.

"Era una gira que estaba pendiente. Hacía siete años que no volvía a México y por fin se dio. Además, acompañé a Lucrecia Martel en la presentación de su película, donde tengo una participación muy pequeña, pero muy importante para mí, haciendo la voz en off", contó.

Durante su estadía ofreció conciertos en Ciudad de México, Oaxaca, Xalapa y Cuernavaca, donde volvió a comprobar el fuerte vínculo que existe entre el público mexicano y su propuesta artística.

"Me reciben con muchísimo cariño. Es muy especial lo que sucede en México. Hay una conexión cultural muy fuerte; es como si estuviera cantando en Salta, en Jujuy o en los Valles. La copla es universal porque habla de la filosofía y de la experiencia de vida, y ahí sucede una conexión muy especial, un contacto visual y también álmico con la gente", expresó la artista.