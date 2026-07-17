Quebrada del Toro: "Chiqui" Tapia respondió el video de los alumnos y los llenó de regalos

Lo que comenzó como un sencillo video de aliento grabado por 20 alumnos de la Escuela N° 4526 del paraje El Rosal, en plena Quebrada del Toro, terminó convirtiéndose en una historia que emocionó a todo el país. Los chicos quisieron sumarse a la ola de mensajes para la Selección Argentina y nunca imaginaron que ese gesto llegaría hasta Claudio "Chiqui" Tapia.

La directora del establecimiento, Sandra Segovia, contó que la iniciativa nació por inquietud de los propios alumnos. "Ellos querían saludar a la Selección como lo hacían todos. Grabamos el video y lo subimos a las redes. Después alguien lo compartió y comenzó a viralizarse", relató. Días más tarde, Tapia publicó un mensaje especialmente dirigido a los estudiantes, donde destacó que "el lugar donde uno nace no define su destino", sino "el esfuerzo, el sacrificio, la perseverancia y el estudio", valores que comparó con los que identifican a la Scaloneta.

La emoción no terminó allí. Tras conocer la historia de la escuela, la Asociación del Fútbol Argentino envió una importante donación para los alumnos. Cada uno de los 20 chicos recibió una camiseta oficial de la Selección, zapatillas, una pelota, una gorra y una campera, además de otros elementos para la institución. "No sabían cómo reaccionar, estaban muy tímidos porque nunca habían vivido algo así", recordó la directora, quien aseguró que el gesto dejó una huella imborrable en toda la comunidad educativa.