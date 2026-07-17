Orgullo salteño: Cachi representará a la Argentina en un prestigioso reconocimiento mundial de la ONU

Cachi fue seleccionado para representar a la Argentina en la edición 2026 de Best Tourism Villages, la iniciativa de ONU Turismo que distingue a los pueblos que impulsan el desarrollo económico a través de un turismo sostenible, sin perder su identidad, su patrimonio cultural y su entorno natural. La candidatura fue presentada oficialmente en un acto realizado en el espacio Adobe.

La localidad salteña fue elegida entre 56 postulaciones de 19 provincias, gracias a un proyecto que pone en valor la vitivinicultura de altura, la producción de pimentón con denominación de origen y la preservación de los saberes ancestrales. Desde el Gobierno provincial destacaron que el reconocimiento refleja el compromiso de productores, artesanos y vecinos que mantienen viva la esencia de Cachi.

Ser parte de esta prestigiosa iniciativa internacional representa una oportunidad para posicionar a Cachi y a Salta ante el mundo. Además de ganar visibilidad como destino turístico, la postulación reafirma un modelo de desarrollo basado en el cuidado del ambiente, la cultura local y el crecimiento de las comunidades rurales.