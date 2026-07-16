Este jueves en Cara a Cara

El ciclo conducido por Mario Ernesto Peña reúne los hechos periodísticos más trascendentes de esta semana. Análisis y opinión con especialistas.
Cara a Cara16/07/2026

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Este jueves 16 de julio, Mario Ernesto Peña entrevista Sergio Camacho, jefe de Gabinete de Salta; y a Carlos Ubeira, exministro de Salud de Salta.

A las 22 por Aries, Multivisión y Somos Salta.

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