A continuación, compartimos el editorial del periodista Mario Ernesto Peña en el programa Cara a Cara.
Este jueves en Cara a Cara
Cara a Cara16/07/2026
El ciclo conducido por Mario Ernesto Peña reúne los hechos periodísticos más trascendentes de esta semana. Análisis y opinión con especialistas.
Este jueves 16 de julio, Mario Ernesto Peña entrevista Sergio Camacho, jefe de Gabinete de Salta; y a Carlos Ubeira, exministro de Salud de Salta.
A las 22 por Aries, Multivisión y Somos Salta.
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El Dr. Ricardo Alonso explicó que al norte predominan las arcillas expansivas, mientras que al sur el terreno presenta otras características, una diferencia que influye en el comportamiento del suelo ante un sismo.
El Dr.en Ciencias Geológicas, Ricardo Alonso explicó que los períodos prolongados sin actividad pueden indicar una acumulación de energía en la corteza terrestre.
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