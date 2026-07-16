Milei habló de la bandera de Selección: “Es un sentimiento de todos los argentinos”
Política16/07/2026Rocío Monteros Di Pietro
El Presidente respaldó el gesto de los jugadores tras el triunfo ante Inglaterra y aseguró que el reclamo por la soberanía continuará por la vía diplomática.
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