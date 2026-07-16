Milei habló de la bandera de Selección: “Es un sentimiento de todos los argentinos”

Javier Milei se refirió a la bandera con la leyenda "Las Malvinas son argentinas" que los jugadores desplegaron al finalizar el partido frente a Inglaterra y sostuvo que se trató de una expresión genuina. "Es un sentimiento que está dentro de todos los argentinos y es perfectamente válido que ellos se quieran expresar", afirmó.

El mandatario consideró que el episodio corresponde al ámbito deportivo y no al conflicto diplomático entre ambos países. Además, señaló que, en caso de una sanción por parte de la FIFA, "en el peor de los casos la Argentina recibirá una multa económica", y remarcó que "un partido de fútbol es un partido de fútbol".

Por último, Milei reiteró la postura del Gobierno sobre la cuestión Malvinas y aseguró que la recuperación de la soberanía se buscará "en el plano diplomático y con inteligencia en el accionar". Sus declaraciones se conocieron luego de que el gobierno británico solicitara a la FIFA que investigue a la Selección por la exhibición de la bandera tras la semifinal del Mundial.