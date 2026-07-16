Pelli y Lola Mora: La combinación del museo jujeño de última generación

El Centro Cultural Lola Mora nació como una respuesta para proteger las esculturas originales de la artista y terminó convirtiéndose en una de las principales apuestas de Jujuy para ganar lugar en el mapa internacional del turismo cultural.

El exgobernador Gerardo Morales contó en Aries que el proyecto comenzó durante su primera gestión, ante la necesidad de trasladar las obras que permanecían expuestas en distintos espacios públicos de San Salvador de Jujuy.

Las protestas, la quema de neumáticos y el deterioro generado por la exposición al aire libre obligaban a realizar restauraciones periódicas. Frente a esa situación, el gobierno provincial decidió conservar las piezas originales en un edificio especialmente diseñado y reemplazarlas por réplicas en sus emplazamientos históricos.

Un museo para preservar el legado de Lola Mora

Las esculturas habían sido realizadas originalmente para integrar un conjunto frente al Congreso de la Nación. Sin embargo, fueron rechazadas por sectores de la sociedad porteña de la época, que las consideraban impúdicas.

Las obras terminaron en Jujuy, donde Lola Mora también desarrolló trabajos de paisajismo y planificación urbana. Morales recordó que la artista intervino en el diseño de la avenida Santibáñez y la Plaza España, ubicada detrás de la Casa de Gobierno provincial.

“Había que honrar a Lola Mora y resguardar las esculturas en un lugar”, explicó el exmandatario al reconstruir el origen del proyecto.

La búsqueda de César Pelli

La idea era que el edificio no fuera solamente un depósito o una sala de exhibición, sino una obra arquitectónica con identidad propia.

Morales relató que evaluaron convocar a figuras como César Pelli o Santiago Calatrava. Finalmente, tras varios intentos, consiguió una reunión con Pelli en Estados Unidos en febrero de 2018.

El encuentro, inicialmente previsto para una hora, se extendió durante cinco. Hablaron sobre la historia de la independencia, Martín Miguel de Güemes, Manuel Belgrano y la trayectoria de Lola Mora.

A partir de esa conversación, el estudio de Pelli aceptó diseñar el centro cultural.

Un edificio que genera su propia energía

El complejo fue concebido como una construcción de alta tecnología y bajo impacto ambiental.

Morales explicó que se trata de un edificio net-zero, capaz de generar la energía que consume mediante paneles solares, baterías y una turbina eólica integrada a su estructura.

La obra también incorporó materiales importados, entre ellos vidrios provenientes de China y Chile, cuya llegada se demoró por las restricciones comerciales y las complicaciones de la pandemia.

Todos los trabajos fueron financiados con recursos de la provincia de Jujuy, según remarcó el exgobernador.

Una atracción para el Norte argentino

El centro cultural ya recibió premios internacionales y despertó el interés de medios extranjeros. Morales señaló que fotógrafos del Financial Times trabajaron durante varios días en el lugar y que también hubo publicaciones en medios estadounidenses.

Para el dirigente, el impacto excede a Jujuy y fortalece a toda la región.

“Todo lo que haga Salta derrama hacia nosotros y todo lo que hagamos nosotros le derrama a Salta”, sostuvo. En ese sentido, planteó que ambas provincias integran un destino turístico compartido, con visitantes que suelen alojarse en una y recorrer atractivos de la otra.

El edificio combina así dos legados argentinos: las esculturas de Lola Mora y la arquitectura de César Pelli, en un espacio pensado para preservar patrimonio, atraer visitantes y ampliar la oferta cultural del Norte.