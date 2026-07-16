La prensa inglesa reaccionó con bronca tras la eliminación ante Argentina

Los principales medios británicos reflejaron la frustración por la derrota en semifinales. Mientras algunos elogiaron a Lionel Messi, otros cuestionaron el estilo de juego del equipo de Scaloni.
 
Deportes16/07/2026Rocío Monteros Di PietroRocío Monteros Di Pietro

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La clasificación de Argentina a la final del Mundial 2026 ocupó las portadas de los principales medios del Reino Unido. Tras la victoria por 2 a 1 sobre Inglaterra, diarios como The Sun destacaron la actuación de Lionel Messi y lamentaron la eliminación de los "Tres Leones", mientras que The Guardian resaltó el carácter del conjunto argentino y su capacidad para remontar el partido.

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Las críticas más duras llegaron desde The Telegraph, que tituló su cobertura con la frase: "Las 31 artimañas sucias que Argentina empleó contra Inglaterra", cuestionando el comportamiento del equipo de Lionel Scaloni durante la semifinal. Pese a las diferencias de enfoque, la prensa británica coincidió en señalar el impacto de la derrota inglesa y la importancia del triunfo argentino en un nuevo capítulo de una de las rivalidades más históricas del fútbol mundial.

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