Una mujer muerta y un herido tras un choque en la RN16

Una mujer falleció y un hombre sufrió heridas de gravedad como consecuencia de un violento choque entre un automóvil y un camión registrado durante la mañana de este miércoles sobre la ruta nacional 16, a la altura de El Tunal.

De acuerdo con la información preliminar, la víctima fatal viajaba como acompañante en el vehículo de menor porte, mientras que el conductor fue asistido en el lugar y posteriormente derivado al Hospital de Joaquín V. González. En la zona trabajan efectivos policiales y personal de Criminalística para determinar cómo se produjo el siniestro, mientras el tránsito permanece reducido por el operativo.