Investigan un presunto intento de secuestro de un adolescente en Villa Soledad

Un episodio de gran preocupación se registró este lunes por la tarde en Villa Soledad, donde vecinos denunciaron un presunto intento de secuestro de un adolescente. De acuerdo con el relato de los menores, un hombre los habría seguido cuando regresaban de entrenar y, minutos después, una mujer se acercó para intentar convencer a uno de ellos de que la acompañara.

La mujer le dijo al adolescente que su madre lo esperaba en una esquina, pero la situación fue advertida por la madre del otro joven, quien hizo ingresar a ambos chicos a la casa y evitó que salieran nuevamente. El hecho generó alarma en el barrio y los vecinos pidieron extremar las medidas de prevención, mientras se aguarda el avance de la investigación para esclarecer lo ocurrido.