En Salta hay 12.000 policías y más de 2.000 son consignas y no patrullan

El ministro de Seguridad de Salta, Nicolás Avellaneda, aseguró que uno de los desafíos de su gestión será reorganizar los recursos de la fuerza para aumentar la presencia policial en las calles. En una entrevista con Agenda Abierta, explicó que la incorporación de tobilleras electrónicas permitiría reducir la cantidad de efectivos destinados a custodias judiciales y reasignarlos a tareas de prevención.

Según detalló, actualmente la Policía de Salta cuenta con unos 12.000 efectivos, de los cuales en determinados momentos más de 2.000 agentes cumplen consignas policiales distribuidos en los distintos turnos. "Son policías que podrían estar patrullando", señaló, al considerar que la tecnología puede reemplazar parte de esas tareas cuando así lo disponga la Justicia.

En materia de videovigilancia, Avellaneda indicó que la provincia dispone de alrededor de 2.120 cámaras, con un 95% de operatividad. Explicó que el sistema cuenta con mantenimiento permanente y reposición de equipos dañados, aunque reconoció que el objetivo es ampliar la red, una medida que dependerá de la disponibilidad presupuestaria.

Por otra parte, el funcionario insistió en la importancia de que las víctimas realicen la denuncia formal, además de comunicarse con el 911. Destacó el uso de la plataforma Denuncias Web, que permite iniciar trámites de manera online, incluso de forma anónima en casos relacionados con la venta de drogas.